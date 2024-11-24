«السكة الحديد» تبدأ تشغيل عربات فرنساوي مطورة بين القاهرة ونجع حمادي اليوم

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتبارا من اليوم، تشغيل خدمة جديدة بعربات فرنساوي مطور بين محطتي القاهرة ونجع حمادي والعكس، وذلك بإطلاق قطار رقم 992 مكيف «القاهرة – نجع حمادي» الذي يقوم من محطة القاهرة الساعة 15:00 مساءً ويصل إلى نجع حمادي 23:15 مساءً.

ووفق مستند رسمي، أكدت هيئة السكة الحديد، أن القطار يتكون من 3 عربات أولى مكيفة فرنساوي مطور أرقام 1 و2 و3 ذات 47 مقعدا، وعربة ثانية مكيفة فرنساوي مطور بوفية رقم 4 ذات 36 مقعدا و5 عربات ثانية مكيفة فرنساوي مطور أرقام 5 و6 و7 و8 و9 ذات 64 مقعدا.

بدء تشغيل قطار رقم 993 مكيف بين نجع حمادي والقاهرة غدا

وأوضحت هيئة السكة الحديد، أنه اعتبارا من يوم 25 نوفمبر الجاري، يتم تشغيل قطار رقم 993 مكيف ما بين «نجع حمادي – القاهرة»، إذ يقوم من محطة نجح حمادي الساعة 2:05 صباحا ويصل إلى القاهرة الساعة 10:20 صباحا وبنفس تركيب قطار رقم 992، لافتة إلى أنه تقرر تعديل جدول مسير قطارات رقم «187 و143 و162 و707».

وشددت الهيئة على قطاعي المسافات الطولية والصيانة والدعم الفني بالقاهرة والمناطق والإدارات المركزية لشئون مناطق القاهرة الوسطى وشركة أبيلا وشركة الخدمات المتكاملة ومركز التحكم في الحركة المركزية الاستعداد لهذا التشغيل.