طقس الإسكندرية غدًا.. أمطار متوقعة مع أول أيام نوة «باقي المكنسة»

تشهد محافظة الإسكندرية غدًا الأحد 24 نوفمبر 2024، عودة لسقوط الأمطار مع استمرار تأثير نوة «باقي المكنسة»، التي تصاحبها أجواء شتوية باردة واضطراب في حركة الملاحة البحرية.

توقعات طقس الإسكندرية غدًا

وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، من المتوقع:

انخفاض درجات الحرارة: العظمى 19 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية.

نشاط للرياح: تتراوح سرعتها بين 60 و85 كيلومترًا في الساعة، مما يزيد من الشعور ببرودة الطقس.

اضطراب الملاحة البحرية: ارتفاع الأمواج يتراوح بين 4 إلى 6 أمتار، مما يشكل تحديًا لحركة السفن والقوارب.

سقوط الأمطار: فرص لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على بعض المناطق.

استعدادات الإسكندرية لمواجهة نوة باقي المكنسة

تواصل الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية استعداداتها للتعامل مع تأثيرات النوة، حيث يتم:

متابعة حالة الشوارع لضمان تصريف مياه الأمطار بشكل سلس.

إصدار تحذيرات للصيادين بعدم الخروج إلى البحر بسبب اضطراب الملاحة.

رفع حالة الطوارئ في شركة الصرف الصحي لتأمين المناطق المنخفضة وتجنب تراكم المياه.

نوة باقي المكنسة وتأثيراتها

تُعتبر نوة «باقي المكنسة» من النوات المعروفة في الإسكندرية خلال فصل الخريف، وتتميز برياحها الشديدة وانخفاض درجات الحرارة، مما يجعلها واحدة من النوات المؤثرة على حياة المواطنين اليومية.

نصائح للمواطنين مع طقس الإسكندرية غدا

ووجهت محافظة الإسكندرية عددا من النصائح للمواطنين بالتزامن مع الأجواء المضطربة غدا، وجاءت كالتالي: