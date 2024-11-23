عادل حمودة: الشيخ زايد انتقد بشجاعة السياسة الأمريكية

قال الإعلامي عادل حمودة، إن الشيخ زايد انتقد بشجاعة السياسة الأمريكية، إذ إنه في الـ 25 من ديسمبر 1987 نشر إبراهيم نافع حوارا معه في جريدة الأهرام المصرية، وسأله إبراهيم نافع: «لم أنتم غير راضين عن سياسة أمريكا؟» أجاب: «ما يجعلني غير راض عن دور أمريكا هو أن دور أمريكا معيب وغير ثابت».

العرب جسم واحد

وأضاف خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن في الحوار نفسه سأل إبراهيم نافع: «هل ترون معاهدة الدفاع العربي المشترك تؤدي رسالتها وأن الأمن العربي كل لا يتجزأ؟» أجاب: «أن تطبيق معاهدة الدفاع العربي المشترك واجب على العرب جميعا، وأن العرب جسم واحد له أعضاء يجب صيانتها والصيانة يجب أن تكون مستمرة حتى تصح ويصح الجسم معا».

وأوضح الإعلامي عادل حمودة أن ذلك الحوار نشر في كتاب «حوارات للتاريخ مع ملوك ورؤساء الدول والحكومات في مصر والعالم».