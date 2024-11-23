رسميا.. نتيجة حج القرعة وزارة الداخلية 2025 في 5 محافظات «روابط مباشرة»

نتيجة حج القرعة وزارة الداخلية 2025 في 5 محافظات، أعلنتها مديريات الأمن اليوم، طبقاً للجدول المعلن، وشملت: «البحيرة، المنيا، بورسعيد، جنوب سيناء، الدقهلية» وذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور مديري الأمن والمحافظين والمتقدمين في قرعة الحج.

وحول نتيجة حج القرعة وزارة الداخلية 2025 في 5 محافظات تعرضها «الوطن» خلال السطور التالية طبقاً للبيان الصادر عن مدريات أمن المحافظات وجاءت التفاصيل على النحو الآتي:-

نتيجة حج القرعة وزارة الداخلية 2025 في 5 محافظات

في محافظة البحيرة، أوضح اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، أن عدد المتقدمين لقرعة الحج لعام 2025 بلغ، 4204 مواطنون، مؤكدا أن عدد الفائزين بلغ 1407 من المتقدمين، كما تضمنت القرعة تخصيص 1% من الحصة لكبار السن، مشيرا إلى أن هناك قائمة احتياطية بنسبة 50% من إجمالي العدد المقرر.

وحول أسماء الفائزين بقرعة الحج في البحيرة يمكن معرفتها وكافة التفاصيل من خلال الضغط على هذا الرابط.

رابط أسماء الفائزين بقرعة الحج 2025 في الدقهلية

كما أعلنت مديرية أمن الدقهلية أسماء الفائزين، إذ تقدم 6353 مواطناً فاز منهم 1527 شخصاً، كما أعلنت المديرية أن عدد الاحتياطي بلغ 764 فردا في حال اعتذار بعض المواطنين في القرعة الأساسية، ويمكن لمواطني الدقهلية معرفة أسماء الفائزين من خلال هذا الرابط.

رابط قرعة الحج في المنيا 2025

وفى محافظة المنيا، اختير 363 حاجًا من إجمالي 1508 متقدمين بعد إجراء القرعة العلنية، كما شملت قائمة الفائزين بقرعة الحج نسبة 1% من كبار السن، مع اختيار 182 شخصًا احتياطيًا، ويمكن معرفة الأسماء وكافة التفاصيل المتعلقة بحج القرعة في المنيا من خلال الضغط هنا.

ما هو رابط الاستعلام عن قرعة الحج فى بورسعيد ؟

وفي محافظة بورسعيد، أعلنت مديرية الأمن أن عدد المتقدمين 1109 طلبات، فاز منهم 267 تأشيرة أساسية، بينهم 4 متقدمين من كبار السن، و134 تأشيرة احتياطية ويمكن معرفة كافة التفاصيل خلال هذا الرابط.

رابط نتيجة قرعة الحج في محافظة جنوب سيناء

وفي محافظة جنوب سيناء، أسفرت القرعة عن فوز 42 مواطنا على مستوى مدن محافظة جنوب سيناء، مع احتساب 1% من التأشيرات المخصصة لأكبر المتقدمين سنا ومرافقيهم، ويمكن معرفة كافة التفاصيل من خلال الضغط على هذا الرابط