مقتل جندي إسرائيلي في معارك بقطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل جندي إسرائيلي في قطاع غزة.

ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة، بينما تركزت العمليات العسكرية البرية في الأونة الأخيرة شمالي القطاع تحديدًا بيت لاهيا ومخيم جباليا.

مقتل محتجزة إسرائيلية في غزة

فيما أعلنت الفصائل الفلسطينية مقتل محتجزة إسرائيلية إثر الهجمات الإسرائيلية الجوية المستمرة على مناطق شمال القطاع، محملة حكومة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة عن الحادث.

وبعد إعلان الفصائل مقتل المحتجزة، خرجت مظاهرات من قبل ذوي المحتجزين الإسرائيليين إلى الشوارع مطالبة حكومة نتنياهو بعقد صفقة لإطلاق سرائح المحتجزين الإسرائيليين.

101 محتجز إسرائيلي في قطاع غزة

وبحسب صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، لا يزال هناك 101 محتجز إسرائيلي في قطاع غزة.

وعلى جانب آخر، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها الإحصائي اليومي، بأن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفعت لـ 44 ألفا و176 شهيدًا بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.