مخطوطات كافكا تُباع بمبلغ قياسي في مزاد هامبورج.. اعرف سعرها

في خطوة تشير إلى الاهتمام العالمي بالمخطوطات والأعمال الأدبية القيمة، شهد عالم المزادات الأدبية بمدينة هامبورج الألمانية، يوم السبت الماضي، حدثًا بارزًا ببيع مخطوطات أصلية للكاتب التشيكي الشهير فرانز كافكا، صاحب الأعمال الأدبية التي حفرت اسمها في تاريخ الأدب العالمي، وبيعت هذه المخطوطات الثمينة مقابل مبلغ خيالي بلغ 286 ألف يورو، أي ما يعادل نحو 298 ألف دولار أمريكي.

مخطوطات لبعض أشهر قصص «كافكا»

تضم المجموعة المباعة مخطوطات لبعض أشهر قصص فرانز كافكا، من بينها مخطوط قصة «معاناة أولى»، بالإضافة إلى رسالة شخصية مؤرخة عام 1922، موجهة إلى المحرر المشارك في مجلة «جينيس» الفنية، هانز ماردرشتايج، وجاء هذا البيع التاريخي بعد مرور قرن على وفاة الكاتب الذي رحل عن عالمنا في الثالث من يونيو 1924 عن عمر يناهز الأربعين عامًا، متأثرًا بـ مرض السل، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

يُعتبر فرانز كافكا أحد أبرز كتاب القرن العشرين، واشتهر بأسلوبه الفريد في الكتابة الذي يمزج بين الواقعية والخيال، ويغوص في أعماق النفس البشرية، ولقب بـ«رائد الكتابة الكابوسية»، نظرا لأعماله التي تتسم بالطابع القاتم والغامض، والتي تتناول قضايا الوجود والمعنى والحياة في مجتمعات قمعية، ومن أشهر رواياته «المسخ»، «المحاكمة»، و«القلعة».

اهتمام عالمي بالمخطوطات

أثار بيع مخطوطات «كافكا» اهتمامًا واسعًا في الأوساط الأدبية والثقافية حول العالم، إذ يتوق الكثيرون للحصول على قطع أصلية من أعماله، وتشير قيمة البيع المرتفعة إلى القيمة الفنية والتاريخية لهذه المخطوطات، والتي تعد بمثابة نافذة نادرة على عالم «كافكا» الإبداعي وعصره، حسب «سكاي نيوز» العربية.

ووفقًا لِما أعلنته دار مزادات «كريستيان هيسه» التي نظمت المزاد، فاز بعرض المخطوطات جامع مقتنيات ألماني لم يكشف عن هويته، ومن المتوقع أن تعرض هذه المقتنيات الثمينة في متحف خاص أو مؤسسة ثقافية، ما يتيح للجمهور فرصة الاطلاع عليها، والتعرف على جوانب جديدة من حياة وإبداع فرانز كافكا.