«الثقافة» تجهز مركز ثروت عكاشة لحفظ مقتنيات الراحل أحمد زكي

كشفت وزارة الثقافة عن آخر تطورات أزمة مقتنيات الفنان أحمد زكي الموجودة لديها، مؤكدة أنّها بحالة جيدة، وجار تجهيز مركز ثروت عكاشة لحفظ التراث السينمائي لعرضها أمام الجمهور، في إطار جهود ‏الوزارة للاحتفاء برموز الفن والحفاظ على إرثهم الثقافي.

وقال الدكتور حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما لـ«الوطن»، إنّ مركز ثروت عكاشة لحفظ التراث الموجود ضمن مشروع مدينة السينما في الهرم، سيحفظ مقتنيات الفنان الراحل أحمد زكي وفق سيناريو عرض متحفي يليق به، موضحا أنّ المركز سيكون على استعداد لحفظ التراث السينمائي للفنانين.

وزير الثقافة: نولي اهتماما بالغا بصون التراث الفني

وكان وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، أكد أنّ الوزارة تولي اهتمامًا بالغًا بصون التراث ‏الفني والثقافي، مشددًا على أهمية تكريم رموز الفن الذين أسهموا في تشكيل وجدان الأمة ‏والاحتفاء بذكراهم، لافتا إلى أنّ بعض مقتنيات أحمد زكي، تسلمتها الوزارة بمحضر على سبيل الإهداء من ‏الورثة الشرعيين بحضور ممثلهم القانوني، وجرى توثيق المقتنيات بواسطة لجنة متخصصة شُكلت ‏بموجب القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2020، وبحضور الممثل القانوني للورثة، ووفقًا لاقتراح اللجنة تم ‏إيداع تلك المقتنيات في المركز القومي للسينما، لضمان صيانتها باعتبارها ‏جزءًا من التراث الفني المصري. ‎