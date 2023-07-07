7 مخطوطات نادرة داخل مكتبة الحرم المكي.. أبرزها المصحف العثماني (صور)

عرضت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، اليوم الجمعة، 7 مخطوطات نادرة مختلفة داخل معرض مكتبة الحرم المكي الشريف النسائي، من أهمها المصحف العثماني، الذي كُتب فيه القرآن الكريم في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان.

7 مخطوطات نادرة داخل مكتبة الحرم المكي

وحرصت رئاسة شؤون الحرمين، التابعة للإدارة العامة للشؤون الثقافية والأنشطة والفعاليات النسائية بالمملكة العربية السعودية، على عرض لوحة نادرة تضم آيات القرآن الكريم للخطاط المعروف محمد إبراهيم، والنسخة الفريدة من مسند الموطأ في العالم، بالإضافة إلي مجموعة من الصحف القديمة يعود عمرها إلى أكثر من 60 عاما.

وصرحت مسؤولة الإدارة العامة للشؤون الثقافية والأنشطة والفعاليات النسائية في السعودية، أميمة السديس، بأن خطوة تدشين المعرض داخل مكتبة الحرم المكي، جاءت في محاولة لتأسيس منبر تاريخي ثقافي فعال، يخدم رواد المجتمع الإسلامي ليوسع آفاقهم ومداركهم المعرفية تاريخيا وثقافيا.

تطوير مكتبة الحرم المكي في السعودية

وأشارت إلى أن المعرض النسائي يعد واحدا من أهم النوافذ الثقافية التي تهدف إلى إظهار أبرز المقتنيات، وإثراء التجربة الثقافية لجميع زوار المعرض داخل مكتبة الحرم المكي.

وأوضحت أن المعرض يحتوي على جدارية، جرى توثيق المراحل التطويرية التي مرت بها المكتبة على مر السنين من خلالها، بالإضافة إلى وجود مخطوطات قيمة، ونسخ المصحف الشريف، والصحف القديمة والصور القديمة والحديثة للحرم المكي ومكة المكرمة في السعودية.