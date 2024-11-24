كيف تختار الجاكيت المثالي؟.. أسرار أناقة الشتاء في دولابك

مع بداية الشتاء، يصبح الجاكيت أكثر من مجرد قطعة ملابس، إذ يكون رفيقك المُخلص في مواجهة البرد، وأيقونة لإطلالة تجمع بين الدفء والأناقة، لكن هل فكّرت يومًا في كيفية اختيار الجاكيت المثالي الذي يُناسب احتياجاتك وأسلوبك؟ من الجينز الكلاسيكي الذي لا يغيب عن الموضة، إلى المعطف الجلدي الذي يعكس الجرأة، وصولًا إلى الجواكيت «البامب» التي أعادت النجوم صياغتها بروحٍ عصريةٍ، دعنا نأخذك في جولة لاكتشاف أسرار خزانتك الشتوية المثالية.

سترة الدنيم الجينز

السترة الجينز أو الدنيم من الملابس الشتوي التي تجعلك تبدو رائعًا، كانت موجودة منذ زمن طويل لأنّها لا تفقد أناقتها بمرور الوقت، إذ ارتدى عددٌ كبيرٌ من النجوم السترة الجينز من مارلين مونرو إلى مادونا إلى كلوي سيفيني واشتهر بها عادل إمام، وهي جيدة وأفضل ما في سترة الجينز هي أن الخيارات المتاحة لا حصر لها، وإذا كان لديك بالفعل سترة جينز فاتحة، فاختاري لونًا داكنًا تحتها، وفق موقع «glamour».

معطف طويل من الجلد أو الصوف:

المعطف طويل يُعد أحد السمات التي تميز الشعب البريطاني، غير ذلك فهو يمنح الدفء والأناقة مثل النجمات العالميات منهن أليكسا تشونغ، أو ملكية مثل ميجان ماركل، ويمكن أن تجده بالسعر والخامة المناسبة.

المعطف المنفوش

تعد المعاطف أو الجواكيت المنفوخة من الملابس المميزة وأحد إتجاهات الموضة المنتشرة، رغم أنها لا تتمتع بنفس جاذبية الجينز أو الجلد، ربما لأنّ المعاطف «البامب» هي السترات التي أجبرت أمهات الجميع على ارتدائها يومًا ما، لكن أحدث نسخة من المعاطف المنفوخة رائعة، حيث صممت ريهانا مجموعة منها، ثم ارتدت كاردي بي واحدة منها في أسبوع الموضة.

أنواع أخرى من السترات والجواكيت الشتوي

جاكيت البافر (Puffer Jacket)، مثالي للأيام شديدة البرودة لأنه يوفر دفئًا عاليًا بفضل تصميمه المبطّن والمعزول بالريش أو الألياف الصناعية، ويمكن استخدامه للأنشطة الخارجية مثل المشي أو السفر في الطقس البارد.

جاكيت رسمي (Wool Coat أو Trench Coat)، أنيق وكلاسيكي، يناسب الخروجات الرسمية أو العمل، من أمثلته الجواكت الصوفية التي تحافظ على دفئك بمظهر أنيق، ويستخدم في مقابلات العمل، المناسبات الرسمية، أو العشاء المسائي.

جاكيت جلد عملي وأنيق، يُوفر حماية جيدة ضد الرياح والطقس المعتدل إلى البارد، ويستخدم في الخروجات غير الرسمية، والطّلات الشبابية، أو الإطلالة الجريئة.