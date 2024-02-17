أفضل مكان لشراء الملابس بأسعار متوسطة.. الجاكيت يبدأ من 75 جنيها

شراء الملابس بأسعار متوسطة غاية هدف للكثيرين في فصل الشتاء، ومع البحث عن الأماكن التي تبيع الملابس بأسعار في متناول الإيد، تعد «الوكالة» أهم المناطق المصرية للحصول على الملابس، والجاكيت هناك بأقل من 300 جنيه؛ لذلك نستعرض في السطور التالية أهم الأسعار هناك وأماكن أخرى لبيع الملابس بأسعار في متناول الجميع.

مكان سري لشراء الملابس بأسعار متوسطة

بحسب جولة سريعة في منطقة الوكالة وفي ظل الأجواء الشتوية التي تخيم على المنطقة المزدحة في وسط البلد، تعلق الملابس في الوكالة ويُكتب على كل قطعة سعرها أو كل مجموعة من القطع وهذه الأسعار ثابتة، فالجاكت الجينز رجالي أو حريمي يتراوح بين 150 إلى 400 جنيه للجديد، ويُباع بسعر أقل للجواكت المستعملة بأسعار تبدأ من 75 إلى 200 جنيه.

وفي جولة لـ«الوطن» قال أحمد منصور بائع في منطقة الوكالة إن أسعار الملابس الشتوية تختلف حسب القطعة نفسها، والأسعار كالتالي:

-البلوزات الشتوي تباع بين 25 جنيهًا وتصل إلى 280 جنيهًا حسب الشكل والخامة.

- الجاكت الصوف الحريمي من 150 وحتى 750 جنيها.

-الفستان الشتوي تراوح ما بين 90 إلى 350 جنيهًا.

الجيب الجلد الشتوي بدأ سعره من 120 جنيهًا إلى 900 جنيه.

وسجل متوسط سعر الجاكت الفرو نحو 200 جنيه.

أماكن اخرى لبيع الملابس بأسعار متوسطة

ومن الأماكن التي تبيع الملابس بأسعار متوسطة العتبة، حيث تختلف أسعار الملابس وفق جولة «الوطن» هناك، لكن بشكل عام يُباع الجاكت الشتوي بـ300 جنيه والبلوزات بين الـ300 إلى 400 جنيه بينما البنطلون يُباع بـ150 جنيهًا وفق محمد عامر أحد الباعة في منطقة العتبة.