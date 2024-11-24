مميزات مشروع الرعاية الصحية بنقابة المهندسين 2025.. يبدأ الاشتراك اليوم

تفتح نقابة المهندسين، اليوم، باب الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم، وذلك حتى نهاية مارس 2025، إذ يشمل المشروع كثيرا من المميزات للأعضاء، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها النقابة ضمن مشروع الرعاية الصحية، وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أبرز مميزات مشروع الرعاية الصحية 2025 للمهندسين.

مميزات مشروع الرعاية الصحية للمهندسين

ووفقا لما أعلنته نقابة المهندسين فإن مشروع الرعاية الصحية 2025 يشمل عددا من المميزات أبرزها:

-رفع سقف المساهمة المالية للنقابة في علاج المشتركين بمبلغ 5 آلاف جنيه، ليصبح الحد الأقصى للعلاج 35 ألف جنيه.

- توفير 10 آلاف جنيه للأمراض المستعصية بنسب المساهمة المتعارف عليها، بخلاف الحد الأقصى للعلاج.

- تحديد أيام معينة لاشتراك كل فئة عمرية من المهندسين.

أسعار اشتراكات الرعاية الصحية

كما حددت نقابة المهندسين أسعار اشتراكات المهندسين وأسرهم بمشروع الرعاية الصحية 2025 وتأتي كالآتي: