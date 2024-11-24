«القاهرة الإخبارية»: الجيش الأوكراني يفقد 40% من كورسك الروسية

قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في كييف، إنه على الرغم من إعلان هيئة الأركان العسكرية الأوكرانية عن خسارتها 40% من مقاطعة كورسك، وعلى الرغم من أنهم أشاروا بأنه اندلع أكثر من 224 اشتباكا في اليوم الخامس بعد الألف من الهجوم الروسي على الأراضي الأوكرانية، أكدت هيئة الأركان على التصدي لمجموعة من الهجمات المباغتة الروسية صوب مناطق وتموضع القوات الأوكرانية.

أوكرانيا تتمسك بـ 800 كيلو في كورسك

وأضاف «مناف»، خلال رسالة على الهواء، أن هيئة الأركان العسكرية الأوكرانية أشارت إلى أن قواتها ما زالت متمسكة بـ 800 كم داخل مقاطعة كورسك، وتتحدث المصادر التابعة لهيئة الأركان بأن قواتهم بدأوا بتغيير التكتيكات العسكرية لهم، وأنهم يحاولون تغيير واقع الحال داخل المقاطعة.

وأشار إلى أنه جرى عملية تبادل مدنيين في كورسك، حيث استملت روسيا مجموعة من المدنيين الذين كانوا يسكنون في المقاطعة ولاسيما مدينة سوتشا، التي تخضع لسيطرة كييف، علما بأن القوات الأوكرانية أطلقت وابلا من الصواريخ الباليستية من طراز أتاكمز صوب كورسك، وتشير البيانات الأولية بأن تلك الصواريخ استهدفت مركز لتموضع القوات الكورية الشمالية وأدت إلى إصابة ما لا يقل عن 500 مقاتل كوري شمالي بحسب ما يتم تداوله في الإعلام الأوكراني.