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تفاصيل إصابة جندي في لواء «جولاني» الإسرائيلي بجراح خطيرة جنوب لبنان

كتب:

فادية إيهاب
02:55 ص | الأحد 24 نوفمبر 2024
الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، أن جنديًا من الكتيبة 13 في لواء جولاني أصيب بجروح خطيرة خلال معركة في جنوب لبنان، بحسب ما جاء في القاهرة الإخبارية.

تفاصيل إصابة الجندي الإسرائيلي

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه تم إجلاء الجندي المصاب لتلقي مزيد من العلاج الطبي.

وتشهد الجبهة الجنوبية اللبنانية منذ أمس الجمعة، اشتباكات عنيفة بين حزب الله اللبناني وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول التوغل في بلدات الجنوب اللبناني.

عمليات حزب الله للتصدي لتوغل الاحتلال الإسرائيلي

وأعلن حزب الله اللبناني، تنفيذه لعدد من العمليات ضد إسرائيل، مشيرًا إلى استهدافه تجمعات لقوات من جيش الاحتلال وإيقاع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وكشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر 2023، وخلال التوغل البري في غزة ولبنان، 804 عسكريين، بينهم ضباط وجنود.

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بقلم فادية إيهاب