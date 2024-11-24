«القاهرة الإخبارية» تعرض صورا لمحيط السفارة الإسرائيلية بعمان بعد إطلاق نار بمحيطها

قال الإعلامي أحمد عيد، إنه ورد لقناة القاهرة الإخبارية نبأ عاجل بأن الشرطة الأردنية تفرض طوقا أمنيا في محيط السفارة الإسرائيلية بعد سماع طلقات نارية، وذكرت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من عمان بأنه جرى فرض طوق أمني بمحيط السفارة الإسرائيلية، وأن طائرات الاستطلاع تحلق بمحيط السفارة.

ونوة «عيد»، خلال تغطية خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن القناة تعرض الصور الأولية التي ترد إليها من المنطقة المحيطة لـ السفارة الإسرائيلية، وهناك وجود مكثف لسيارات الشرطة الأردنية التي طوقت المنطقة بالكامل، كما أن هناك حديثا عن تشديدات أمنية كبيرة للغاية، وطلبت الشرطة الأردنية من المواطنين الذين يسكنون بالقرب من هذه المنطقة بعدم النزول واتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر.

وأشار إلى أنه لم يرد حتى الآن أو يصدر بيان رسمي من الحكومة الأردنية، كما لم يرد حتى الآن أنباء عن وجود ضحايا أو خسائر أو مصابين، فما زالت المعلومات والتفاصيل مجهولة بشأن هذا الحدث.