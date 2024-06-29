تفاصيل الهجوم على السفارة الإسرائيلية في صربيا.. المنفذ استخدم قوسا وسهما

تعرضت السفارة الإسرائيلية في العاصمة الصربية بلجراد، لهجوم وفقا لما نقلته «القاهرة الإخبارية».

هجوم على السفارة الإٍسرائيلية بصربيا ومقتل المنفذ

وأعلنت وزارة الداخلية الصربية أن شخص مسلحاً بقوس وسهم هاجم السفارة الإسرائيلية، وأدى إلى إصابة أحد أفراد الحراسة من قوات الشرطة الذي رد بدوره على الهجوم بإطلاق النار وهو ما أدى إلى مقتل المنفذ بحسبما نشرته وكالة «أسوشيتيد برس» الأمريكية.

ورفعت السلطات الصربية حالة التأهب الأمني ​​في بلجراد، بما في ذلك السفارات الأجنبية والمباني الحكومية وكذلك الأماكن العامة مثل مراكز التسوق وغيرها من المناطق المزدحمة.

فيما أوضح وزير الداخلية الصربي إيفيكا داسيتش ملابسات الهجوم قائلا إن المهاجم أطلق سهم قصيرا على الشرطي وأصابه في رقبته.

وأضاف: «الشرطي أطلق النار على المهاجم دفاعاً عن النفس؛ مما أدى إلى وفاته متأثراً بجراحه».

وتابع: «الشرطي لم يفقد الوعي عندما تم نقله إلى مستشفى الطوارئ الرئيسي في بلغراد، وستجرى له عملية جراحية لإزالة السهم من رقبته».

وأردف: «يتم التحقيق في جميع ملابسات الحادثة ودوافع المهاجم المحتملة».

ووفقاً لـ«أسوشيتد برس» ، فأن هوية المهاجم لا تزال قيد البحث.

ويأتي هذا الهجوم بالتزامن مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والتي نتج عنها حالة من الغضب العالمي نتيجة لاستشهاد نحو 37,834 و إصابة 86,858 غالبيتهم من النساء والأطفال وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».