سماع دوي إطلاق نار وتعزيزات أمنية وطائرات استطلاع بمحيط السفارة الإسرائيلية في عمان

كشفت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في عمان، عن تطورات إطلاق نار في محيط السفارة الإسرائيلية بعمان، قائلة إنه صدر بيان واحد من الشرطة الأردنية بأنه فرض طوقا أمنيا في محيط السفارة الإسرائيلية بعد سماع طلقات نارية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية، أن الأمن العام يقوم بتطويق كل المنافذ التي تؤدي إلى السفارة الإسرائيلية، وهذا الحدث وقع تقريبا قبل ساعة من الآن، والسفارة تقع في منطقة تسمى الرابية في عمان، وهذه منطقة جغرافية ذات كثافة سكانية كبيرة، لذلك كانت هناك مطالب من الأهالي المتواجدين بالقرب أو في محيط هذه السفارة بعدم الخروج من المنازل أو أسطحها أو النظر من النوافذ.

ولفتت إلى أنه يبدو أن هناك حدث أمني، لكن الأمن العام الأردني طالب بعدم الحديث أو تداول أي أخبار عن شهود عيان على أرض الواقع، لحين صدور بيان رسمي، مردفة: «استمع لطائرات الاستطلاع تحلق في محيط السفارة، وهناك تواجد أمني كثيف في المنطقة، الحدث وقع في تمام الساعة الثانية صباحًا بتوقيت عمان الواحدة بتوقيت القاهرة».