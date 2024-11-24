مصدر أمني أردني يؤكد السيطرة على الموقف في محيط السفارة الإسرائيلية بعمان

قالت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في عمان، إنها تستمع حتى الآن لأصوات طائرات الاستطلاع التي تحلق بالقرب وفي محيط السفارة الإسرائيلية في عمان.

وأكدت أن مصدر أمني أكد للإعلام أنه حاليا تم السيطرة على الموقف، وهناك انسحاب ومغادرة للقوة الأمنية من المنطقة.

بيان بعد قليل من الأمن العام الأردني

وأضافت خلال مداخلة هاتفية، أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الحديث عن ما حدث، فيما قال الأمن العام إنه سيصدر بعد قليل بيانا يكشف تفاصيل الحادث، وما حدث بالفعل في تلك المنطقة، بالقرب من السفارة الإسرائيلية، مردفة: «ننتظر هذا البيان، ونستطيع القول بأن هذا الحدث استمر لما يقارب الساعتين».

وتابعت: «استمعنا خلال الساعتين إلى أصوات تبادل لإطلاق النار، وأرسلنا بعض الفيديوهات المصورة للقناة لسماع صوت هذه الطلقات والعيارات النارية، وهي كانت متفرقة، وكان هناك تواجد أمني كثيف، ومنع المواطنين من الخروج من المنازل أو حتى النظر من خلال النوافذ أو الخروج لمناطق مرتفعة خشية أن يكون هناك أي إصابات».