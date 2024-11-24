قطع مياه الشرب عن مناطق في أسوان بسبب عمليات الإحلال والتجديد اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة أسوان، عن قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق في مدينة أسوان بسبب أعمال وإحلال وتجديد خط مياه الشرب بمنطقة الشلال، وذلك اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر.

مياه شرب أسوان: إحلال وتجديد خط 630 مللي

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم الأحد، أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عن القيام بأعمال إحلال وتجديد خط مياه الشرب بقطر 630 مللي بمنطقة الشلال وعمل 2 قطيعة لربط الخط القائم بالخط الجديد.

مناطق قطع مياه الشرب في أسوان

وأضافت الشركة أن عمليات الإحلال والتجديد سوف يترتب عليها قطع مياه الشرب عن المناطق التالية: «الصداقة القديمة – المجمع الصناعي – عمارات حي السلام بالعلاقي – طريق العلاقي» لمدة 12 ساعة، وذلك اعتبارًا من الساعة الثالثة عصر اليوم الأحد، وحتى الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي غدا الاثنين.

وتابعت الشركة، أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لرئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، سيتم اتخاذ إجراءات مسبقة لتخفيف أي معاناة عن المواطنين في أثناء فترة انقطاعها من خلال إرسال فناطيس وسيارات المياه النقية لتوزيعها على المواطنين قبل فترة الانقطاع.

فيما تهيب شركة المياه بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية والقاطنين بالمناطق المذكورة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة، والاتصال بالخط الساخن 125 في حالة طلب سيارات مياه الشرب بالمجان.