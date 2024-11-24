أسعار الأسماك اليوم في سوق المنيب بالجيزة.. كيلو السردين بـ62 جنيها

استقرت أسعار الأسماك اليوم الأحد 24 نوفمبر الجاري، مع بداية التعاملات في سوق المنيب بمحافظة الجيزة، وتراوح سعر كيلو سمك المرجان كبير الحجم من 170 إلى 270 جنيهًا، والبوري من 90 إلى 160 جنيهًا حسب الحجم.

أسعار أسماك البلطي اليوم

وتأتي أسعار الأسماك البلطي اليوم بسوق المنيب في محافظة الجيزة كالتالي:

- كيلو البلطي الممتاز من 70 إلى 80 جنيهًا.

- البلطي متوسط الحجم من 81 إلى 88 جنيهًا للكيلو.

- البلطي الأسواني من 55 إلى 80 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

- فيليه البلطي من 52 إلى 250 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

أسعار أنواع الأسماك في سوق المنيب

- قشر بياض من 165 إلى 270 جنيهًا للكيلو.

- القراميط من 35 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

- المكرونة السويسي من 93 إلى 190 جنيهًا للكيلو.

- كيلو سمك موسى من 180 إلى 300 جنيه.

- كيلو السبيط من 180 إلى 300 جنيه.

- كيلو الكابوريا من 40 إلى 130 جنيهًا .

- كيلو سمك المرجان كبير الحجم من 170 إلى 270 جنيهًا.

- الجمبري من 170 إلى 700 جنيه للكيلو بحسب الحجم والنوع.

- البوري من 90 إلى 160 جنيهًا حسب الحجم.

- السردين من 62 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك المجمدة اليوم

وجاءت أسعار الأسماك المجمدة اليوم في سوق المنيب، كالتالي:

- السردين المجمد من 57 إلى 100 جنيه للكيلو.

- الماكريل المجمد من 115 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

- كيلو المكرونة المجمد من 35 إلى 70 جنيهًا.

- كيلو المرجان المجمد من 32 إلى 60 جنيهًا.