أسعار الأسماك اليوم الجمعة 22-11-2024 في سوق المنيب بالجيزة

تباينت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الجمعة 22 نوفمبر الجاري في سوق المنيب بمحافظة الجيزة، وتراوح سعر كيلو السردين المجمد بين 53 و100 جنيه للكيلو، والماكريل المجمد بين 115 و140 جنيهًا للكيلو، والمكرونة المجمد من 35 و70 جنيهًا، والمرجان المجمد من 32 إلى 60 جنيهًا.

أسعار أسماك البلطي اليوم

وسجلت أسعار الأسماك البلطي اليوم بسوق المنيب في محافظة الجيزة التالي:

- كيلو البلطي الممتاز من 70 إلى 80 جنيهًا.

- البلطي متوسط الحجم من 81 إلى 88 جنيهًا للكيلو.

- البلطي الأسواني من 52 إلى 75 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

- فيليه البلطي من 52 إلى 250 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

أسعار أنواع الأسماك في سوق المنيب

وسجلت أسعار عدد من الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق المنيب، التالي:

- قشر بياض من 165 إلى 270 جنيهًا للكيلو حسب الحجم.

- القراميط من 35 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

- المكرونة السويسي من 93 إلى 190 جنيهًا للكيلو.

- كيلو سمك موسى من 180 إلى 300 جنيه.

- كيلو السبيط من 180 إلى 300 جنيه.

- كيلو الكابوريا من 40 إلى 130 جنيهًا باختلاف الحجم.

- كيلو سمك المرجان كبير الحجم من 170 إلى 270 جنيهًا.

- الجمبري من 170 إلى 700 جنيه للكيلو بحسب الحجم والنوع.

- البوري من 90 إلى 160 جنيهًا حسب الحجم.

- السردين من 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك المجمدة اليوم

وسجلت أسعار الأسماك المجمدة اليوم في سوق المنيب، التالي:

- السردين المجمد من 53 إلى 100 جنيه للكيلو.

- الماكريل المجمد من 115 إلى 140 جنيهًا للكيلو.

- كيلو المكرونة المجمد من 35 إلى 70 جنيهًا.

- كيلو المرجان المجمد من 32 إلى 60 جنيهًا.