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القبض على سائق وعاطل بتهمة سرقة شخص في الجيزة 

كتب:

جيهان عبد العزيز
09:01 ص | الأحد 24 نوفمبر 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

ألقت مباحث الجيزة بأشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على سائق توك توك وعاطل، بتهمة سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول من شخص، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، إخطارًا من المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة، بحضور «جورجيوس.ك» إلى مكتبه، وتحرر محضر يتضرر فيه من سائق توك توك وآخر، لا يعلم أي بيانات عنهما، بأنّه في أثناء استقلاله التوك توك من الشارع بدائرة القسم، وسرقا مبلغ مالي 3 آلاف جنيه، وهاتف محمول وفرا هاربين.

وألقي القبض عليهما بمعرفة الرائد إسلام عكاشة معاون أول القسم، «إبراهيم.ع» 25 سنة، سائق توك توك ، و«محمد.أ» 22 سنة عاطل، وبمواجهتهما أمام المقدم هشام فتحي، رئيس المباحث اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات، وتولت النيابة التحقيق.

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بقلم جيهان عبد العزيز