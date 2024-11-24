القبض على سائق وعاطل بتهمة سرقة شخص في الجيزة 

ألقت مباحث الجيزة بأشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على سائق توك توك وعاطل، بتهمة سرقة مبلغ مالي وهاتف محمول من شخص، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، إخطارًا من المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة، بحضور «جورجيوس.ك» إلى مكتبه، وتحرر محضر يتضرر فيه من سائق توك توك وآخر، لا يعلم أي بيانات عنهما، بأنّه في أثناء استقلاله التوك توك من الشارع بدائرة القسم، وسرقا مبلغ مالي 3 آلاف جنيه، وهاتف محمول وفرا هاربين.

وألقي القبض عليهما بمعرفة الرائد إسلام عكاشة معاون أول القسم، «إبراهيم.ع» 25 سنة، سائق توك توك ، و«محمد.أ» 22 سنة عاطل، وبمواجهتهما أمام المقدم هشام فتحي، رئيس المباحث اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات، وتولت النيابة التحقيق.