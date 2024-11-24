مصرع سائق وإصابة آخر في حادث تصادم بالصف 

لقي سائق مصرعه في حادث بينما أصيب آخر بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهما إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بمصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم، على الفور انتقل العقيد محمد العشري مفتش مباحث الصف والقوة المرافقة له إلى مكان الحادث، وتبين أثناء وقوف سيارة ميكروباص قيادة «سيد، أ» 50 سنة متوفى بجانب الطريق لربط حقيبة بسقف السيارة جاءت سيارة ربع نقل تسير بسرعة جنونيه قيادة «صالح، ج» 30 سنة؛ مما أدى إلى وفاة الاول وإصابة آخر بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تم التحفظ على السيارة وقائدها، وتولت النيابة التحقيق.