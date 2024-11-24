مصرع طالب وإصابة آخر في حادث تصادم بأكتوبر 

لقي طالب مصرعه بينما أصيب شخص آخر بكسور متفرقة بالجسم، تم نقلهما إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه أثناء سير «يوسف، ع» طالب بالطريق العام بدائرة القسم اصطدمت به دراجة نارية يقودها «عبدالله، ع» 22 سنة طالب مصاب بكسور متفرقة بالجسم مما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الثاني، تم التحفظ على الدراجة النارية وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.