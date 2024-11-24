مقتل 3 مسلحين باكستانيين في تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بإقليم البنجاب

أعلنت سلطات باكستان اليوم، مقتل 3 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في مدينة روالبندي بإقليم البنجاب شمال شرقي البلاد.

عملية مداهمة

ونقلت قناة «جيو نيوز» الباكستانية عن متحدث باسم إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة إقليم البنجاب، قوله إنّ قوات الأمن التابعة للإدارة نفذت عملية دهم استندت إلى معلومات استخباراتية للقبض على مسلحين قرب منطقة «تشاكري» بمدينة روالبندي.

وأضاف المتحدث أنّ المسلحين أطلقوا النار على قوات الأمن خلال عملية الدهم؛ ما أدى إلى مقتل 3 مسلحين فيما لاذ 2 بالفرار، مشيرا إلى أنّ رجال الأمن صادروا كميات من الأسلحة والذخائر والسترات الناسفة والمواد المتفجرة كانت بحوزة المسلحين.

وأكدت إدارة مكافحة الإرهاب أنّ المسلحين الذين لقوا مصرعهم كانوا يخططون لشن هجوم كبير بالمدينة، فيما يتعقب رجال الأمن المسلحين الفارين.

تأتي هذه العملية بعد ساعات من إعلان الجيش الباكستاني، مقتل 3 مسلحين خلال عمليتين أمنيتين منفصلتين بإقليم «خيبر بختونخوا» الواقع شمال غربي البلاد.

تزايد الهجمات المسلحة

يذكر أنّ باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في الهجمات المسلحة منذ عودة حركة «طالبان» إلى السلطة في أفغانستان في عام 2021، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في المقاطعات الباكستانية الحدودية وأبرزها «خيبر بختونخوا» و«بلوشستان».