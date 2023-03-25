إصابة 12 شخصا جراء إعصار في إقليم البنجاب الهندي

أعلن مسؤولون فى الهند، اليوم، أن 12 شخصا على الأقل أصيبوا، وتدمير 30 منزلا عقب إعصار ضرب قرية باكينوالا في إقليم البنجاب.

ونقلت قناة «إن دي تي في» الهندية عن المسؤولين قولهم إن الإعصار تسبب أيضا في تدمير المحاصيل الزراعية، مشيرة إلى أنه جرى نقل القرويين الذين دُمرت منازلهم إلى إحدى المدارس، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب إقليم البنجاب

وكانت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، أعلنت الخميس، وقوع زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر في إقليم البنجاب شرقي باكستان، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

الزلزال على عمق 30 كيلومترا

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، في بيان لها، أن مركز الزلزال كان على عمق 30 كيلومترا بالقرب من مدينة سرقودها، وشعر به سكان إقليم البنجاب.