الجماهير المصرية والعربية والعالمية، من محبي الفرعون المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، والمنتخب الوطني، على موعد مع مواجهة جديدة، مساء اليوم، وهو موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون، ويمكن المشاهدة عبر القنوات الناقلة للمبارة، اليوم، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون والقنوات الناقلة

وعن موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون والقنوات الناقلة، اليوم، فإن صافرة اللقاء ستنطلق في تمام الـ4 عصرا بتوقيت القاهرة، والـ5 بتوقيت السعودية، والـ6 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، ويقام اللقاء على ملعب «ساينت ماري»، في إطار منافسات الجولة 12 من مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2024-25، وتنقل مبارة اليوم عبر قناة beIN Sports HD 1 المشفرة، وهي إحدى قنوات شبكة قنوات «بي إن سبورتس»، صاحبة الحقوق الحصرة لنقل الدوري الإنجليزي، هذا ويقوم بالتعليق على احداث مباراة اليوم، المُعلق الرياضي الشهير محمد بركات.

ترتيب ليفربول وساوثهامبتون قبل مباراة اليوم

وعن ليفربول وساوثهامبتون فى جدول الدوري الأنجليزي، قبل مبارة اليوم، يحتل فريق ليفربول، صدارة جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 28 نقطة، حصدها من 9 انتصارات وتعادل وهزيمة.

فى حين يحتل فريق ساوثهامبتون، المركز الـ20 والأخير، في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط فقط، من فوز واحد، وتعادل واحد و9 خسائر.