بايرن ميونخ يوجه صدمة إلى عمر مرموش.. ما علاقة ليفربول؟

كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن نادي بايرن ميونخ الألماني، انسحب من الصراع مع فريق ليفربول الإنجليزي، على ضم الدولي المصري عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت الحالي.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «بيلد» الألمانية، «فإن إدارة نادي بايرن ميونخ قررت عدم التدخل في صراع مع فريق ليفربول على عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني».

سبب تراجع بايرن ميونخ عن التعاقد مع عمر مرموش

وأوضحت الصحيفة سبب تراجع بايرن ميونخ قائلة «إن إدارة بايرن ميونخ ترى أن سعر عمر مرموش الذي يتراوح بين 50 و60 مليون يورو باهظ للغاية».

وكانت تقارير صحفية في الآونة الأخيرة ربطت نادي بايرن ميونخ بالتعاقد مع عمر مرموش، خاصة بعد الانطلاقة النارية للاعب المصري، خلال الموسم الحالي في الدوري الألماني.

عقد عمر مرموش

يرتبط عمر مرموش بعقد مع فرانكفورت حتى صيف 2027، ويعد اللاعب محط اهتمام العديد من الأندية في أوروبا.

ويتصدر عمر مرموش بالتساوي مع هاري كين، جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 11 هدفا.