مراسل «القاهرة الإخبارية»: أنجيلا ميركل غير راضية عن أداء المستشار الألماني الحالي

قال عربي مرزوق، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إنّ العالم ينتظر الآن مذكرات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي من المفترض نشرها في أكثر من 30 دولة حول العالم، موضحا أنّها ستصدر في ألمانيا في 700 صفحة بعد الغد باللغة الألمانية، لذا يجب على الجميع أن يقرأ ما الذي عاصرته ميركل خلال فترة حكمها بألمانيا.

ميركل غير راضية عن انهيار الحكومة الألمانية

وأضاف «مرزوق»، خلال رسالة على الهواء، أنّ المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل غير راضية عن أداء المستشار الحالي أولاف شولتس عن الحزب الاشتراكي خاصة بعد انهيار الحكومة نتيجة الأزمة التي نشأت بين أولاف شولتس وزير المالية، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار أقال المستشار الألماني وزير المالية السابق، ما أدى إلى انهيار الحكومة الألمانية.

انتخابات ألمانية واختيار مستشار جديد خلال أشهر

وتابع: «هناك انتخابات ألمانية واختيار مستشار جديد نهاية شهر فبراير من العام المقبل»، لافتا إلى أن أنجيلا ميركل قالت إن المستشار الألماني يجب أن يعلم دائما مكتب الاستشارية هو رمز للدولة، وعندما تكون هناك أزمة تضرب الحكومة يجب حلها بين جدران المستشارية دون أن يصرخ المستشار أعضاء البرلمان الألماني.