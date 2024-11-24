الأمن العام الأردني: منفذ عملية الرابية بادر بإطلاق النار تجاه دورية أمنية

أعلنت الحكومة الأردنية، أنَّ حادثة إطلاق النار التي جرت اليوم في منطقة الرابية تعد اعتداء ارهابيًا على قوات الأمن العام التي تقوم بواجبها، وأنَّ استقرار الأردن وأمنه خط أحمر ولن يسمح لأي أحد العبث به، حسبما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

التحقيقات مستمرة حول الحادث لمعرفة التفاصيل

وأضافت الحكومة الأردنية، أنَّ المساس بأمن الوطن والاعتداء على رجال الأمن العام سيقابل بحزم لا هوادة فيه وقوة القانون، والتحقيقات مستمرة حول الحادث لمعرفة التفاصيل والارتباطات وإجراء المقتضيات الأمنية والقانونية بموجبها.

بينما أعلن الأمن العام الأردني، أن منفذ عملية الرابية بادر بشكل مباشر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه طاقم دورية أمنية، وأنَّ مطلق النار في الرابية تعمد قتل أفراد الدورية الأمنية بسلاح أتوماتيكي كان مخبئا بحوزته إضافة إلى عدد من الزجاجات والمواد الحارقة.

رجال الأمن اتخذوا الإجراءات المناسبة للدفاع عن أنفسهم

وتابع الأمن العام الأردني، أن رجال الأمن اتخذوا الإجراءات المناسبة للدفاع عن أنفسهم وطبقوا قواعد الاشتباك بحرفية عالية، ورجال الأمن المصابون في حادثة الرابية إصاباتهم متوسطة وحالتهم مستقرة والتحقيقات متواصلة حول الحادثة.