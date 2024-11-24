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الأمن العام الأردني يعلن مقتل مطلق النار على رجال الأمن في منطقة الرابية

كتب:

محمد عزالدين
03:49 ص | الأحد 24 نوفمبر 2024
الشرطة الأردنية

الشرطة الأردنية

أعلن الأمن العام الأردني مقتل شخص أطلق النار على رجال الأمن في منطقة الرابية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأوضح ‏الأمن العام الأردني، أن الأمن العام تعامل فجر اليوم مع حادث إطلاق نار تجاه إحدى الدوريات العاملة في منطقة الرابية في العاصمة عمان.

مقتل مطلق النيران على قوات الأمن الأردني

وأشار الأمن العام الأردني إلى أنه جرى تبادل لإطلاق النار مع مطلق النار والقوة الأمنية طبقت بدورها قواعد الاشتباك ما أسفر عن مقتل الجاني.

وكشف الأمن العام الأردني عن إصابة 3 من رجال الأمن العام خلال العملية وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم العامة متوسطة.

إطلاق نار بالقرب من السفارة الإسرائيلية

وذكرت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في عمان، أن إطلاق نار وقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان، وأن الشرطة الأردنية فرضت طوقا بالقرب من السفارة الإسرائيلية بعد سماع إطلاق نار.

وقالت في اتصال هاتفي، إن السلطات الأمنية أغلقت جميع المداخل المؤدية إلى السفارة الإسرائيلية التي تقع بمنطقة تسمى الرابية في عمان، وأن الحادث وقع قبل نحو ساعة، وبسبب الكثافة السكانية العالية جرى مطالبة السكان بعدم مغادرة منازلهم أو أسطح منازلهم أو النظر من النوافذ.

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