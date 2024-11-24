مقتل منفذ الهجوم وإصابة 3 من رجال الأمن.. تبادل إطلاق النار بالقرب من السفارة الإسرائيلية بعمان.. عاجل

قالت آية السيد، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في عمان، إن الأمن العام الأردني أصدر بيانا قبل دقائق كشف فيه أن شخصا أقدم على إطلاق عيارات نارية على إحدى الدوريات الأمنية في الرابية، منوهة إلى أن هذه الدوريات المتواجدة بشكل كثيف، هي دائما ما تتواجد في محيط السفارة الإسرائيلية.

وأضافت خلال اتصال هاتفي، أنه نتج عن إطلاق النار في المنطقة المحيطة بالسفارة الإسرائيلية في عمان عن إصابة 3 من رجال الأمن الأردني، ونقلوا للمستشفى لتلقي العلاج، وبحسب البيان، فإن حالتهم ما بين المتوسطة والجيدة، وتم إطلاق النار باتجاه القوة الأمنية حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أسفر عن مقتل الجاني.

وأشارت إلى أن هذا الحدث الذي جرى قبل ساعتين في العاصمة عمان بالقرب من السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية، جاء بمنطقة تشهد تواجد أمني مكثف في محيط السفارة الإسرائيلية، وهناك دائما وجود بالمداخل والمخارج الخاصة أو التي تتجه للسفارة، علما بأن مبنى السفارة فارغ منذ شهور طويلة.

وتابعت: «ننتظر التحقيقات لمعرفة أسباب هذا الحدث، والذي نتج عنه مقتل الجاني، وإصابة 3 من رجال الأمن العام، الذين توجدوا في الدورية».