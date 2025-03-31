كواليس طريفة خلف مشهد قتل رقية العسكري في الحلقة الأخيرة من وتقابل حبيب (فيديو)

كواليس طريفة خلف مشهد قتل رقية العسكري في الحلقة الأخيرة من وتقابل حبيب (فيديو)

كواليس طريفة خلف مشهد قتل رقية العسكري في الحلقة الأخيرة من وتقابل حبيب (فيديو)

في موقف طريف شاركت الفنانة نيكول سابا متابعيها عبر حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو يوثق كواليس مشهد قتلها على يد الفنان خالد سليم خلال أحداث الحلقة الثلاثين والأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب، وهو ما تفاعل معه متابعوها بقوة.

كواليس مشهد قتل رقية العسكري في وتقابل حبيب

وثق الفيديو الذي نشرته الفنانة نيكول سابا عبر حسابها الرسمي الكواليس الطريفة خلف مشهد قتل رقية العسكري التي تجسد شخصيتها، على يد زوجها يوسف أبو العزم ويلعب دوره الفنان خالد سليم، ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل وتقابل حبيب.

وظهرت سابا في الفيديو وهي تحمل سلاح قتلها في العمل وتردد عبارة «رقية لا تموت»، وهو ما تسبب في ضحك الجميع خلف الكاميرات، ومن ثم تبادلت التهنئات مع الفنان خالد سليم بالانتهاء من تصوير المشهد.

تفاصيل دور نيكول سابا في وتقابل حبيب

جسدت الفنانة اللبنانية نيكول سابا دور سيدة أعمال تدعى رقية العسكري ضمن أحداث مسلسل وتقابل حبيب، والتي برعت في تقديم الشر بعدما نجحت في الزواج من رجل أعمال يدعى يوسف أبو العزم، وتسببت في طلاقه لزوجته الأولى، بل واستمرت خطتها في الانتقام من هذه السيدة التي تلعب دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز.

أبطال مسلسل وتقابل حبيب

شارك في بطولة مسلسل وتقابل حبيب نخبة كبيرة من الفنانين أبرزهم، ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، أنوشكا، نيكول سابا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، بسنت أبو باشا وغيرهم.

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