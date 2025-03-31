تامر حسني ينعي إيناس النجار: «ربنا يصبر أسرتها»

تامر حسني ينعي إيناس النجار: «ربنا يصبر أسرتها»

تامر حسني ينعي إيناس النجار: «ربنا يصبر أسرتها»

حرص الفنان تامر حسني، على نعي الفنانة الراحلة إيناس النجار، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم.

تامر حسني ينعى إيناس النجار

كتب تامر حسني عبر خاصية «الأستوري» على حسابه الرسمي بموقع الصور والفيدوهات «إنستجرام»: «الله يرحمها ويحسن إليها، ويصبر أسرتها، حسن خاتمة وأيام عظيمة عند ربنا، أسألكم الفاتحة والدعاء لها بالرحمة».

تامر حسني

وتوفيت إيناس النجار اليوم، بعد صراع كبير مع المرض، خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أنها تعرضت لأزمة صحية مفاجئة، دخلت إثرها في غيبوبة.

إعلان خبر وفاة إيناس النجار

كانت الفنانة هايدي سليم، أول من أعلنت خبر وفاة إيناس النجار، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. إيناس النجار في ذمة الله».

وكانت آخر أعمال الفنانة إيناس النجار، مشاركتها في بطولة مسلسل الحلانجي، الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي، بطولة الفنان محمد رجب، وعدد آخر من الفنانين.

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