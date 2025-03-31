حزب «المصري الديمقراطي»: التهجير بداية لتنفيذ المخطط الصهيوني في فلسطين

حزب «المصري الديمقراطي»: التهجير بداية لتنفيذ المخطط الصهيوني في فلسطين

حزب «المصري الديمقراطي»: التهجير بداية لتنفيذ المخطط الصهيوني في فلسطين

قالت النائبة مها عبد الناصر نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن فكرة الموافقة على تهجير الفلسطينيين ستؤدي إلى تنفيذ المخطط الصهيوني في فلسطين.

أضافت في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»: «نحن ضد التهجير تمامًا، ليس فقط بسبب الظلم، ولكننا نتحدث عن أجيال كانت تعاني وتنتظر رجوع حقها، والتهجير يعني تصفية القضية الفلسطينية وتنفيذ المخطط الصهيوني القذر المستمر منذ عشرات السنوات لطرد الفلسطينيين من منازلهم والاستيلاء على أراضيهم».

وتابعت: «الشعب المصري كله مع الموقف الرسمي للدولة والقيادة السياسية في رفض التهجير رفضًا قاطعًا بدون أي جدال».

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