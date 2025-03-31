«السادات الديمقراطي»: وقفات التضامن مع فلسطين تعكس وحدة الشعب خلف القيادة السياسية
«السادات الديمقراطي»: وقفات التضامن مع فلسطين تعكس وحدة الشعب خلف القيادة السياسية
وأضاف «السادات» في تصريحات لقناة إكسترا نيوز»: «ما يثار الفترة الأخيرة عن التهجير سواء كان تهجير قسري أو طوعي بالنسبة لمصر مرفوض تمامًا لأن الشعب الفلسطيني عانى، والقضية الفلسطينية عانت على مدى العقود الماضية».
وتابع: «موقف مصر من هذة القضية واضح، ومفيش حاجة اسمها تهجير طوعي لأن التهجير بشكل عام مرفوض، ومواقف الرئيس السيسي كلها شجاعة ومقدرة من العالم كله».