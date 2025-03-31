«السادات الديمقراطي»: وقفات التضامن مع فلسطين تعكس وحدة الشعب خلف القيادة السياسية

قال الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن وقفات التضامن مع فلسطين تعكس وحدة الشعب المصري خلف قيادته السياسية.

وأضاف «السادات» في تصريحات لقناة إكسترا نيوز»: «ما يثار الفترة الأخيرة عن التهجير سواء كان تهجير قسري أو طوعي بالنسبة لمصر مرفوض تمامًا لأن الشعب الفلسطيني عانى، والقضية الفلسطينية عانت على مدى العقود الماضية».

وتابع: «موقف مصر من هذة القضية واضح، ومفيش حاجة اسمها تهجير طوعي لأن التهجير بشكل عام مرفوض، ومواقف الرئيس السيسي كلها شجاعة ومقدرة من العالم كله».