لطيفة تنعى إيناس النجار بكلمات مؤثرة: «كان عندنا أمل كبير»

نعت الفنانة التونسية لطيفة، صديقتها الفنانة إيناس النجار، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، بكلمات مؤثرة كشفت فيها تفاصيل آخر تواصل بينهما قبل وفاتها.

لطيفة تنعى إيناس النجار

ونشرت لطيفة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة حزينة جاء فيها: «آخر مرة شوفتك إمبارح، ومن أسبوعين وإحنا عايشين على أمل.. كلمتك وكلمتيني ورديتي عليا امبارح يا إيناس.. كان عندنا أمل كبير، إحنا وكل الدكاترة، ولكن قدر الله وما شاء فعل.. ربنا يرحمك ويغفر لك ويصبرنا ويصبر أمك وأختك وكل أهلك.. إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفاة إيناس النجار

يُذكر أن الفنانة إيناس النجار وافتها المنية صباح اليوم عن عمر يناهز 46 عامًا، بعد صراع مع المرض إثر تعرضها لتسمم في الدم بسبب مضاعفات انفجار المرارة، وقد أثارت وفاتها حالة من الحزن بين زملائها في الوسط الفني وجمهورها، الذين نعوها بكلمات مؤثرة ودعوا لها بالرحمة والمغفرة.

وكانت آخر أعمال الفنانة إيناس النجار، مشاركتها في بطولة مسلسل الحلانجي، الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي، بطولة الفنان محمد رجب، وعدد آخر من الفنانين.