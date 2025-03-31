الاحتلال الإسرائيلي يتمدد شمالا.. شبكة مواقع وتحصينات في سوريا ولبنان

تواصل إسرائيل بناء شبكة متنامية من المواقع والتحصينات في سوريا ولبنان، من أجل منع احتمالية شن هجوم عسكري ضدها خلال الشهور والسنوات المقبلة - وفقًا لمزاعم إسرائيل - وهو ما أدى إلى تعميق المخاوف بشأن احتلال إسرائيلي طويل الأمد في أجزاء من سوريا ولبنان، بحسب ما كشفته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.

ولم تُعلن إسرائيل مدة بقاء قواتها في لبنان وسوريا، ولكن هناك دلائل تشير إلى أنها تبدو مستعدة للبقاء إلى أجل غير مسمى، بحسب ما توصل إليه تحليل بصري أجرته الصحيفة الأمريكية.

وحدات سكنية وطرق وأبراج مراقبة في سوريا

وقالت «نيويورك تايمز» إن الجيش الإسرائيلي أقام أبراج مراقبة، ووحدات سكنية جاهزة، وطرقًا، وبنى تحتية للاتصالات، وفقًا لسكان محليين والأمم المتحدة، وتُظهر صورة التُقطت في يناير الماضي لمنطقة قرب بلدة جباتا الخشب السورية معدات ثقيلة قيد العمل، وجدارًا محيطيًا بُني حديثًا.