منة جلال بعد وفاة إيناس النجار: إحساس صعب.. أنا في كابوس

منة جلال بعد وفاة إيناس النجار: إحساس صعب.. أنا في كابوس

منة جلال بعد وفاة إيناس النجار: إحساس صعب.. أنا في كابوس

في لحظات من الألم والفقد، عبّرت الفنانة منة جلال عن حزنها العميق، بعد رحيل صديقتها المقربة الفنانة إيناس النجار، التي وافتها المنية صباح اليوم.

منة جلال تكشف لحظات مؤثرة

كتبت منة جلال عبر «فيسبوك» منشورا مؤثرا قالت فيه: «إحساس صعب أوي لما تبقى بتفارق حد، وتشوفه وهو متكفن.. ربنا يصبرني على اللحظة دي بس بدر منور.. أنا في كابوس».

حالة من الحزن تخيم على الوسط الفني بعد وفاة إيناس النجار، حيث عبر العديد عن حزنهم وكتبوا رسائل مؤثرة، من أبرزهم مصطفى قمر، الذي كتب عبر «فيسبوك»: «الله يرحمك يا ايناس.. إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله اختي الغالية الفنانة إيناس النجار ربنا يرحمها، عمرها ما زعلت حد، ومن أطيب القلوب وأنقاها، ادعوا لها بالرحمة».

آخر أعمال الفنانة إيناس النجار

كانت آخر أعمال الفنانة إيناس النجار، مشاركتها في بطولة مسلسل الحلانجي، الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي، بطولة محمد رجب وآخرين.

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