دياب عن عن نجاح «قلبي ومفتاحه»: السر يكمن في ألوان اللوحة الفنية للمسلسل

قال الفنان دياب إن سر نجاح مسلسل قلبي ومفتاحه يكمن في الألوان التي تملء لوحة مسلسل قلبي ومفتاحه الفنية، حيث يسعى لإسعاد الجميع.

وأضاف خلال لقائه في برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «أحيانا اللوحة الفنية تحمل فقط لونين أو ثلاثة، لكن في حالة مسلسل قلبي ومفتاحه فالسر يكمن في كمية الألوان المتشابكة في اللوحة الفنية لدرجة يصعب حصر عدد تلك الألوان.

وتابع: «تشابكات كثيرة في شخصيات العمل وتناقضات كثيرة تسيطر عليها، مثل شخصية أسعد، وحتى شخصية عزت بها تناقضات حين قام بأشياء ضد مبادئه نتيجة العوز أو الطموح أو الرغبة في الاستقرار المادي».

وأكمل دياب : «كل شخصيات العمل تحمل الأبيض والأسود على غير المعتاد في الدراما، وهي أن تكون الشخصيات إما بيضاء أو سوداء، لكن من أجمل ما تتميز به لوحة قلبي ومفتاحه هي أنها لوجه فنية تم تلوينها بشكل صحيح».

وعن شخصية أسعد قال: «يحمل التناقضات، فهو يحب أمه وزوجته وابنه بجنون ويتمنى أن يكون نجله أفضل منه ورغم أن تعليمه متوسط إلا أنه حرص على أن يدخل أخته الجامعة الأمريكية، ويسعى لأن يسعد من حوله شريطة أن يكون تحت مظلته وأن يكون المسيطر الأول، بالإضافة إلى الجانب الأسود في شخصيته وأنه شخص نرجسي ردود فعله عنيفة وأناني، وفي ذات الوقت لديه وازع ديني مع تلك التناقضات».