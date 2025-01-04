عبدالرحيم كمال: لا علاقة للرقابة بتشغيل أغنية «اسلمي يا مصر» في نهاية مسلسل لام شمسية

عبدالرحيم كمال: لا علاقة للرقابة بتشغيل أغنية «اسلمي يا مصر» في نهاية مسلسل لام شمسية

عبدالرحيم كمال: لا علاقة للرقابة بتشغيل أغنية «اسلمي يا مصر» في نهاية مسلسل لام شمسية


نفي الكاتب عبدالرحيم كمال، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تدخل الرقابة وفرض أغنية اسلمي يا مصر في نهاية مسلسل لام شمسية.

وكتب عبدالرحيم كمال قائلا: سرت شائعة بخصوص نهاية مسلسل لام شمسية أن الرقابة فرضت أغنية اسلمي يا مصر، وهو أمر عار تماما من الصحة، والنهاية وضعها صناع العمل ولا علاقة للرقابة بذلك الأمر من قريب أو بعيد، لذا يجب تحري الدقة.. تحياتي.

عبدالرحيم كمال

مسلسل لام شمسية

مسلسل «لام شمسية»، بطولة مجموعة من نجوم الفن أبرزهم :أحمد السعدني الذي يجسد دور «طارق»، ومحمد شاهين«وسام»، ويسرا اللوزي «رباب»، وثراء جبيل «نهال»، وأمينة خليل «نيللي»، وصفاء الطوخي «نادية»، تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.

وعرض مسلسل لام شمسية طوال شهر رمضان على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساءً، مع إعادتها الأولى في الساعة 1:30 صباحًا، والثانية في الساعة 9:15 صباحًا.

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