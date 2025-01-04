أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-4-2025 في ثاني أيام عيد الفطر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-4-2025 في ثاني أيام عيد الفطر

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-4-2025 في ثاني أيام عيد الفطر

أعلنت مؤسسة «جولد بيليون» المتخصصة في صناعة الذهب، تحديثات جديدة بشأن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-4-2025 بالتزامن مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث يشهد المعدن الأصفر تغييرًا في مختلف الأعيرة بالأسواق المحلية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في تحديثات ثاني أيام العيد

حسب التحديثات الأخيرة المعلنة اليوم، جاءت الأسعار في ثاني أيام العيد كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 في عيد الفطر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في ثاني أيام عيد الفطر 5051 جنيهًا للشراء، مقابل 5028 جنيهًا للبيع، وذلك قبل إضافة التجار لأسعار المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في عيد الفطر

فيما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في ثاني أيام عيد الفطر 4420 جنيهًا للشراء، مقابل 4400 جنيه للبيع، وذلك قبل إضافة التجار لأسعار المصنعية والضريبة والدمغة.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 18 في عيد الفطر

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 في ثاني أيام عيد الفطر إلى 3789 جنيهًا للشراء، مقابل 3772 جنيهًا للبيع، وذلك قبل إضافة التجار لأسعار المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الجنيه الذهب في عيد الفطر

ويبلغ سعر الجنيه الذهب في ثاني أيام عيد الفطر 35360 جنيهًا للشراء، مقابل 35340 جنيهًا للبيع، وذلك قبل إضافة التجار لأسعار المصنعية والضريبة والدمغة.

أسعار الذهب اليوم في العالم

وعن سعر الذهب في العالم، سجلت أونصة الذهب اليوم في آخر تحديث 3124 دولارًا للشراء.

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