«التنمية المحلية»: تحقيق رضا المواطنين على رأس أولويات الوزارة

«التنمية المحلية»: تحقيق رضا المواطنين على رأس أولويات الوزارة

«التنمية المحلية»: تحقيق رضا المواطنين على رأس أولويات الوزارة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن الاستعدادات الخاصة بعيد الفطر المبارك انطلقت منذ يوم الجمعة 28 مارس في جميع المحافظات، مشيرًا إلى وجود متابعة مستمرة على مدار الساعة عبر مراكز إدارة الأزمات ومراكز الشبكة الوطنية في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يتم تقديم تقارير دورية عن الحالة العامة بالمحافظات.

وأوضح قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، شددت أمس، بعد تقديم التهنئة للمحافظين والعاملين بالإدارات المحلية، على ضرورة التأكد من جاهزية جميع القطاعات الفنية والمرافق، مع تكثيف التواجد الميداني للكوادر المحلية لضمان انتظام سير العمل.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن تعزيز منظومة الخدمات يسهم في تحقيق رضا المواطنين والاستجابة السريعة لأي مشكلات، موضحًا أن هناك متابعة مستمرة لوسائل النقل العام والسيرفيس، لضمان صيانة المركبات وانتظام تشغيلها وفق التعريفة المعتمدة، مع التعامل بحزم مع أي مخالفات، إلى جانب التركيز على توفير السلع الغذائية وزيادة حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق.

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