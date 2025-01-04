«الأرصاد»: غطاء سحابي على القاهرة والجيزة .. واضطراب حركة الملاحة البحرية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن وجود غطاء سحابي على محافظة القاهرة الكبرى وتكاثر للسحب غير الممطرة، يعمل على حجب أشعة الشمس على مدار ساعات النهار، متوقعا أن يسود طقس معتدل ولطيف على محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، ورياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية تعمل على تلطيف الأجواء طوال ساعات النهار.

غطاء سحابي على القاهرة والجيزة

وأوضحت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنّ الغطاء السحابي والطقس الغائم على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري سيستمر لمدة 24 ساعة فقط، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة مع بداية ساعات المساء، مؤكدة أنّ السحب التي تغطي القاهرة والجيزة الآن غير ممطرة، وفق تقرير حالة الطقس وصور الأقمار الصناعية، حي

انخفاض طفيف فى درجات الحرارة

وأضافت الأرصاد الجوية، أنّ درجات الحرارة العظمى تنخفض بين 2 لـ3 درجات عن المسجلة أمس على السواحل الشمالية للبلاد الشرقية والغربية، وعلى مدن القناة ومحافظات الدلتا والقاهرة الكبري، حيث يسود طقس ربيعي معتدل طوال ساعات النهار.

اضطراب الملاحة البحرية اليوم ثاني ايام العيد

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب الملاحة البحرية في طقس ثاني ايام العيد، على خليج السويس والبحرين الأحمر والمتوسط، بسبب سرعات نشاط الرياح الشمالية الغربية والشرقية احيانا التى تصل لـ70 كيلو متر على الساعة، وتعمل على ارتفاع الأمواج لنحو 4 أمتار.