أدعية وأذكار مستحبة في شهر شوال.. اللهم ارزقني ثواب الصيام والقيام

«شوال» من الأشهر المباركة التي تأتي بعد شهر رمضان، وتستحب فيه الأدعية والأذكار لطلب المغفرة والرحمة والتوفيق، وقد ذكرت دار الإفتاء المصرية أن من الأعمال المستحبة في هذا الشهر صيام الست من شوال والدعاء بالآتي:

أدعية مستحبة في بداية شهر شوال

اللهم في أيام العيد أسألك الثبات في الأمر، وعزيمة الرشد، وشكر نعمتك، وحسن عبادتك، وأسألك قلبًا سليمًا ولسانًا صادقًا، وأستغفرك لما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم.

يا حيّ يا قيّوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالًا لما يريد، اجعل لي في هذا الشهر خيرًا وبركةً، واغفر لي ذنوبي كلها دقها وجلها، أولها وآخرها.

أدعية مستحبة أثناء صيام الست من شوال

ومن الأدعية المستحب ترديدها أثناء صيام الست من شوال «اللهم ارزقني ثواب صيامها وقيامها صبرًا واحتسابًا، وارزقني فيها الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيها من السآمة والكسل».

اللهم في شوال يا رب لا ترد لنا دعاء، ولا تخيب لنا رجاء، ولا تسكن أجسادنا داء، وادفع عنا كل هم وغم وبلاء، واجعل هذا الشهر فاتحة خير لنا في حياتنا.

اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو، ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر.

أذكار مستحبة في شوال

اللهم إن الجمعة هي أول أيام العيد، فاكتب لنا فيها ساعة استجابة، واكتب لنا الخير حيث كان ثم ارضنا به.

اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أُضل، أو أزل أو أُزل، أو أظلم أو أُظلم، أو أجهل أو يُجهل عليّ.