أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 209 منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف المكتب الإعلامي، أنّ القطاع يموت تدريجيا بالتجويع والإبادة الجماعية ويجب وقف جرائم التطهير العرقي، مؤكدًا أنّ الاحتلال يواصل ارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين العزل.

وأشار إلى أنّ الاحتلال قتل أكثر من 30 ألف طفل وامرأة وأباد 7200 أسرة فلسطينية بالكامل منذ بدء الحرب، كما تعمد قتل أكثر من 61 ألف شخص نقل منهم إلى المستشفيات أكثر من 50300 شهيد.

ونوه بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت إدخال 18 ألفا و600 شاحنة مساعدات و1550 شاحنة محملة بالوقود.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، تحذيرًا لسكان عدة مناطق في شمال قطاع غزة، طالبهم فيه بإخلاء منازلهم والانتقال إلى مدينة غزة.

ووفق صحيفة «يديعوت أحرونوت»، نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، بيانًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيه: «إلى سكان بيت حانون، ومشروع بيت لاهيا، والشيخ زايد، وأحياء المنشية وتل الزعتر، هذا هو الإنذار النهائي المسبق قبل الهجوم».