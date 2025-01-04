ضبط أكثر من 8 أطنان دقيق في حملات رقابية مكثفة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، حيث استهدفت الحملات التموينية الموسعة ضبط المخالفات المتعلقة بالتلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم.

أسفرت الحملات التي نُفذت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث ضبط ما يزيد على 8 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الجهود لضبط المخالفات وضمان استقرار الأسواق.