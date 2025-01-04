إقبال متزايد على حدائق القناطر وكورنيش بنها في ثاني أيام العيد

شهدت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية في ثاني أيام عيد الفطر، إقبالا متزايدا من الزائرين الذين توافدوا من عدّة محافظات للاستمتاع بالمساحات الخضراء والحدائق.

إزالة الإشغالات وتوفير الخدمات

وأكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إزالة الإشغالات والقمامة التي نتجت عن أول يوم احتفال ووجّه برفعها فورا، مع التواجد الأمني المكثف لرجال الشرطة لمنع المعاكسات وفض أي مشكلات قد تحدث.

وأشار إلى أهمية منع اي أعتداءات على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف وتحرير محاضر فورية ومصادرة المعدات المستخدمة في التعدي، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، مؤكدا أنّ التعدي على الأرض الزراعية خط أحمر.

وشهد كورنيش النيل ببنها إقبالا متزايدا من الوافدين من أبناء المدينة والقرى المجاورة للاستماع بالمنظر الحضاري وخاصة كورنيش النيل وركوب الحناطير وركوب الخيل والمراكب النيلية.