«مقاومة الأنسولين» عدو خفي يهدد صحتك.. اعرف الأسباب والأعراض والعلاج

كشفت الدكتورة مي عبدالواحد، الباحثة بالمركز القومي للبحوث واستشاري التغذية العلاجية، تفاصيل كثيرة حول «مقاومة الأنسولين» لدى مرضى السكر، وأسبابها وأعراضها وكيفية علاجها.

أوضحت أنّ أسباب حدوث مقاومة الأنسولين، كثيرة أهمها وجود سمنة موضوعية ودهون في البطن لدى الإنسان، مما يجعل مستقبلات الأنسولين لا تستجيب له، بجانب قلة حركة الجسم، واستهلاك النشويات والسكريات بكثرة، والتي تسبب في تراكم الدهون على الكبد وفي البطن، بجانب الأمراض الأخرى كتكيسات المبايض، والدهون على الكبد.

مقاومة الأنسولين

وأوضحت «عبدالواحد» وفقًا لتقرير صادر عن المركز، أنّ طرق اكتشاف الإصابة بمقاومة الأنسولين، تتمثل في حدوث إرهاق مستمر لجسم الإنسان، وعدم قدرة الجسم على تأدية المهام، وكذلك الشعور بالتعب وزوائد على الجلد وغمق بمنطق الرقبة، موضحة أنّها علامات تشير لوجود المقاومة بجانب ارتفاع الضغط.

وأشارت إلى أنّ تشخيص المرض يكون من خلال إجراء بعض التحاليل، لقياس نسبة السكر والأنسولين.

وأكّدت أنّ علاج مقاومة الأنسولين يكون عبر الحركة والمشي نصف ساعة، بجانب ضرورة أن تكون وجبة الطعام متوازنة، تحتوي على كافة العناصر، بجانب الحصول على أطعمة غنية بالألياف، والاعتماد على الأكل الرئيسي للشوفان، وغيرها من الأطعمة التي لا ترفع الأنسولين.