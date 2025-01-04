نتنياهو يخطط لاحتلال 25% من غزة في تصعيد جديد للعدوان الإسرائيلي

كشف تقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية» بعنوان «بعد خرقه لاتفاق التبادل الاحتلال الإسرائيلي يزيد من وحشيته في حرب غزة»، عن تصعيد إسرائيلي جديد في قطاع غزة، إذ يخطط رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لاحتلال 25% من أراضي القطاع، في خطوة تهدف إلى فرض شروطه الخاصة بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

ووفقًا لما نشره موقع «أكسيوس» الأمريكي، فإن الجيش الإسرائيلي يستعد إلى توسيع عملياته البرية داخل غزة خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة، في محاولة للضغط على حركة حماس لإطلاق سراح مزيد من المحتجزين، ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي تأكيده أن العملية العسكرية قد تتجاوز الأهداف المعلنة للحرب، مشيرًا إلى أنها قد تؤدي إلى زيادة الضغوط على الفلسطينيين لمغادرة القطاع.

وأشار التقرير إلى أن نتنياهو، الذي عاد مجددًا لشن الحرب على قطاع غزة بشكل أكثر وحشية، يواصل انتهاك القوانين الدولية باستهداف المدنيين وعمال الإغاثة، متجاهلًا أي ردود فعل دولية، في سبيل تحقيق مكاسب سياسية تضمن له البقاء في السلطة أطول فترة ممكنة.