إزالة 4 حالات بناء مخالف في حملات بالقناطر الخيرية

إزالة 4 حالات بناء مخالف في حملات بالقناطر الخيرية

إزالة 4 حالات بناء مخالف في حملات بالقناطر الخيرية

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، إزالة أربع حالات بناء مخالف على مساحة 550 مترًا مربعًا بقريتي قرنفيل واجهور الصغرى التابعة لمركز ومدينة القناطر الخيرية، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، في إطار جهود المحافظة لمكافحة التعديات على الأراضي والحفاظ على الرقعة الزراعية، وذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر، السكرتير العام المساعد، والمهندسة فاتن إبراهيم، رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، والمهندس محمد أمين، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، والعميد محمد سعيد، مأمور مركز ومدينة القناطر الخيرية.

حملات إزالة التعديات بالقليوبية في العيد

تمثلت المخالفات في إقامة سملات وأسوار على الأراضي الزراعية، ما يعد تعديًا صارخًا على القانون وتخريبًا للأراضي الزراعية التي تمثل ثروة قومية.

حملات إزالة التعديات بالقليوبية في العيد

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأكد المحافظ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة حيال المخالفين، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون، والتصدي بكل حسم لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية.

تكثيف المتابعة الميدانية

ووجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والزراعة، بتكثيف المتابعة الميدانية لرصد أي حالات تعد والتعامل معها بكل حزم، وذلك للحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع تفاقم هذه الظاهرة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون والتصدي بكل حسم لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، لافتًا إلى إزالة 58 حالة تعد على مساحة 7500م2 في عدد من مدن وأحياء المحافظة خلال أمس واليوم.

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